OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'8%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 26 agosto 2025 sono state presentate 15.273 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 508.002 adesioni, pari al 8,043983% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
