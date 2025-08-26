Milano 14:04
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:04
9.284 -0,40%
Francoforte 14:04
24.165 -0,45%

Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Saint Gobain
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di materiali edili, che passa di mano con un calo del 2,23%.

Lo scenario su base settimanale di Saint Gobain rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 91,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 93,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 90,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
