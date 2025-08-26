Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di materiali edili
, che passa di mano con un calo del 2,23%.
Lo scenario su base settimanale di Saint Gobain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 91,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 93,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 90,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)