Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che avanza bene del 2,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WIIT rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di WIIT sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 18,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,81.

