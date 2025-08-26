Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

FTSE Italia Mid Cap

WIIT

WIIT

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,50%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 18,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)