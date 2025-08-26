Societe Generale scambia in rosso a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso per la big bank francese
, che tratta in perdita del 6,34% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 53,6 Euro. Primo supporto visto a 51,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)