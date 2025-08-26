Societe Generale scambia in rosso a Parigi

big bank francese

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 6,34% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 53,6 Euro. Primo supporto visto a 51,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)