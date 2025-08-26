Spindox, Intermonte consiglia di aderire all'OPA: poche possibilità di rilancio

Spindox

(Teleborsa) - Lache Progressio deterrà prima del lancio dell'OPA su, sufficiente a garantirle il controllo dell'assemblea ordinaria e straordinaria, "". Lo evidenziano gli analisti di Websim Corporate Research (Intermonte), sottolineando che i soci che scegliessero di non aderire si esporrebbero al rischio di eventuali operazioni potenzialmente diluitive, come fusioni con veicoli controllanti.Anche alla luce della revisione delle stime, Websim ritiene quindiall'offerta obbligatoria che Progressio sarà tenuta a promuovere nell'autunno 2025.Il 31 luglio 2025 i principali azionisti di Spindox hanno siglato una Progressio SGR, ad un prezzo per azione pari a 13 euro cum dividend, equivalente ad un corrispettivo complessivo di 57,8 milioni di euro. Il closing è atteso per ottobre e comporterà il lancio di un'OPA obbligatoria totalitaria alle medesime condizioni. Progressio SGR, primario operatore indipendente di private equity attivo nel mid-market italiano da oltre vent'anni, sosterrà lo sviluppo della società affiancando il management, che reinvestirà una quota rilevante dei proventi incassati e continuerà a guidare la gestione operativa. L'eventuale delisting di Spindox da Euronext Growth Milan sarà subordinato al livello di adesioni registrato in OPA.NelSpindox ha registrato un valore della produzione di 54,8 milioni di euro (-3,1% a/a), penalizzato dalla cessazione di un'attività non ricorrente a bassa marginalità e dalla debolezza dell'automotive; al netto di tali effetti, i volumi negli altri settori sono rimasti stabili. Il 2Q25 ha confermato la stessa dinamica, con VoP a 26,8 milioni di euro (-2,3% a/a, -4,3% t/t) e EBITDA Adj. a 2,5 milioni di euro. A livello semestrale, l'EBITDA Adj. si è attestato a 5,1 milioni di euro (+8,6% a/a), con margine al 9,4% (vs 8,4% nel 1H24), in costante miglioramento grazie a maggiore efficienza operativa e focus su servizi a più alto contenuto tecnologico. La PFN è positiva per 2,1 milioni di euro (vs 5,9 milioni di euro a fine 2024), il management si attende un progressivo miglioramento nei prossimi trimestri.Websim hadel 9%, 12% e 13% nei tre anni di riferimento e di conseguenza l'EBITDA/EBIT dell'8-15%, a riflesso di una dinamica di crescita più selettiva. Al 2027 stima un Valore della Produzione di 132 milioni di euro, con un CAGR EBITDA 25-27 del +16% e una marginalità in progressivo miglioramento (EBITDA al 10,5%, EBIT al 7,7%). La PFN per il 2025 è attesa positiva per 6,6 milioni di euro, con un ulteriore rafforzamento nei periodi successivi.