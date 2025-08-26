Milano 16:05
USA, indice case FHFA giugno -0,2% m/m +2,6% a/a
(Teleborsa) - Sono misti i prezzi del mercato immobiliare statunitense nel mese di giugno 2025. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un calo mensile dello 0,2%, dopo il calo dello 0,1% registrata nel mese precedente (rivisto da un preliminare -0,2%). Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,1%.

Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,6% dal +2,9% del mese precedente.
