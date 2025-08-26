USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller giugno +2,1% a/a

(Teleborsa) - In aumento i prezzi
delle case
negli Stati Uniti
a giugno 2025. L'indice S&P Case-Shiller
, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 2,1%, in frenata rispetto al +2,8% del mese precedente ma in linea con quanto atteso dal consensus.
Su base mensile si registra una variazione nulla, rispetto al +0,4% di maggio.
L'indice destagionalizzato
ha riportato una diminuzione dello 0,3% su base mensile, linea con quanto registrato nel mese precedente.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)