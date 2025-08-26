USA, ordini beni durevoli luglio scendono meno delle attese

(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli
americani nel mese di luglio 2025
. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti
(Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una diminuzione del 2,8%
su base mensile dopo il -9,3% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento del 3,8%.
Il dato
"core
", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti
, fa segnare un +1,1%, rispetto al +0,3% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso.
Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono scesi del 2,5%, dopo il -9,5% precedente.