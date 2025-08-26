Milano 15:13
USA, ordini beni durevoli luglio scendono meno delle attese

(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di luglio 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una diminuzione del 2,8% su base mensile dopo il -9,3% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento del 3,8%.

Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +1,1%, rispetto al +0,3% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso.

Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono scesi del 2,5%, dopo il -9,5% precedente.
