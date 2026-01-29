Disoccupazione Usa, richieste di sussidio settimanali in lieve calo ma meno delle attese

(Teleborsa) -. Nella settimana al 24 gennaio i "claims" sono risultati pari a 209 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto alle 210 mila della settimana precedente (rivisto da 200mila), contro le 206 mila unità attese dagli analisti.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 206.250, in aumento di 2.250 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente pari a 204.000. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 17 gennaio, lesi sono attestate a 1.827.000, in calo di 38.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.865.000). Si tratta del livello più basso per i disoccupati assicurati dal 21 settembre 2024, quando era di 1.825.000.