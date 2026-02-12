Milano 17:29
USA, stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana a -249 BCF

(Teleborsa) - Scendono ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 6 febbraio 2026 sono risultati in diminuzione di 249 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela superiore al consensus (-256 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 360 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 2.214 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 4,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.311) e del 5,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.344 BCF.
