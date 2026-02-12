Disoccupazione USA, richieste di sussidio settimanali scendono meno delle attese

(Teleborsa) -. Nella settimana al 7 febbraio i "claims" sono risultati pari a 227 mila unità, in calo di 5.000 unità rispetto alle 232 mila della settimana precedente (riviste da 231mila), contro le 222 mila unità attese dagli analisti.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 219.500, in aumento di 7.000 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente pari a 212.500. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 31 gennaio, lesi sono attestate a 1.862.000, in aumento di 21.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.841.000). Gli analisti si aspettavano un valore di 1,85 milioni.