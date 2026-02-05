Milano 17:04
Usa, stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana a -360 BCF

(Teleborsa) - Scendono ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 30 gennaio 2026 sono risultati in diminuzione di 360 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela inferiore al consensus (-360 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 242 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 2.463 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dell'1,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.422) e in calo dell'1,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.490 BCF.
