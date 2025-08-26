USA, stima GDPNow della Fed di Atlanta: PIL a +2,2% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La stima del modello GDPNow della Fed di Atlanta per la crescita del PIL reale
(tasso annuo destagionalizzato) nel terzo trimestre
del 2025 è del 2,2%
al 26 agosto, in diminuzione rispetto al 2,3% del 19 agosto.
Dopo i recenti comunicati dell'US Census Bureau e della National Association of Realtors, la previsione della crescita reale degli investimenti privati
??lordi nazionali nel terzo trimestre è scesa dal 4,9%
al 4,4%.
Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è un indicatore chiave dell'attività economica, ma la stima ufficiale viene pubblicata con un certo ritardo. Il modello di previsione GDPNow fornisce una "previsione immediata" della stima ufficiale
prima della sua pubblicazione, stimando la crescita del PIL utilizzando una metodologia simile a quella utilizzata dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti.
GDPNow non è una previsione ufficiale della Fed di Atlanta
. Piuttosto, è da considerarsi una stima corrente della crescita del PIL reale basata sui dati economici disponibili per il trimestre in corso.(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)