USA, stima GDPNow della Fed di Atlanta: PIL a +2,2% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La stima del modello GDPNow della Fed di Atlanta per la(tasso annuo destagionalizzato) neldel 2025 è delal 26 agosto, in diminuzione rispetto al 2,3% del 19 agosto.Dopo i recenti comunicati dell'US Census Bureau e della National Association of Realtors, la previsione della crescita reale degli??lordi nazionali nel terzo trimestre è scesa dalal 4,4%.Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è un indicatore chiave dell'attività economica, ma la stima ufficiale viene pubblicata con un certo ritardo. Il modello di previsione GDPNow fornisce unaprima della sua pubblicazione, stimando la crescita del PIL utilizzando una metodologia simile a quella utilizzata dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti.GDPNow. Piuttosto, è da considerarsi una stima corrente della crescita del PIL reale basata sui dati economici disponibili per il trimestre in corso.