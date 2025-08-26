Vicenzaoro September al via con scenari, mercati e tendenze del gioiello made in Italy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Torna anche quest'anno, il Salone b2b di(IEG) dedicato al gioiello, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre, dall’Opening presso il Teatro Palladio.Nella giornata di apertura la consuetadel settore da parte dele del Research Department di, con focus sull'internazionalizzazione e sulla spinta verso nuovi mercati. Sabato 6 la presentazione del rapporto "Il futuro delle: dati, tendenze e strumenti per internazionalizzazione", curato dalinsieme all'il gioiello made in Italy è sempre alla. La Cina è il più grande mercato digitale del Pianeta con 850 milioni di acquirenti econ capacità di spesa medio-alta. Su questo tema, Sabato 6,organizza l’evento "Strategie e modelli di successo per il mondo della gioielleria in Cina". Sarà poi la volta del, altro mercato per la gioielleria made in Italy: Confindustria Federorafi con il direttore generale Stefano De Pascale e la testata britannica Retail Jeweller daranno una panoramica su punti di forza e opportunità per la manifattura italiana.A rispondere sarà, l’Osservatorio indipendente di Vicenzaoro by IEG, diretto da Paola De Luca. Sabato, quattro esperti si confronteranno sul significato che il gioiello oggi assume; domenica, Paola De Luca presenterà i contenuti principali del Trendbook 2027+ con le previsioni di stile., nome storico della gioielleria italiana con una tradizione centenaria, che parte da Valenza e arriva in via della Spiga a Milano,fatta di coraggio ed innovazione nei ricordi di Fulvio Maria Scavia e del figlio Alessandro Maria nel talk di Assogemme "Forme Sapienti: Dialogo sulla creatività".Ma si parlerà anche die dell'aiuto che l’AI può dare al gioielliere, con, vicepresidente vicario Federpreziosi Confcommercio nazionale, e con il business coach Mauro Mazzetto. Lunedì 8, con l’parleranno dell’. Aucella, come presidente di Assocoral, interverrà domenica 7 con Vincenzo Giannotti, presidente del Distretto orafo campano, al talk “La sfida dell’identità: il gioiello campano tra cultura del territorio e innovazione”. Federpreziosi con il presidente nazionale Stefano Andreis torna a parlare ai gioiellieri, lunedì 8, nel retail talk “Storytelling per sempre. Dalla vetrina al cuore del cliente: storie che lasciano il segno”.compie 40 anni le li festeggia a Vicenzaoro domenica 7 con unache coprono tutti gli aspetti professionali. L’evento è patrocinato da CIBJO, IGI e Assogemme., la Confederazione mondiale della Gioielleria presieduta da Gaetano Cavalieri, in partnership con- Politecnico del Commercio e del Turismo fa nascere a Milano: una risposta alle esigenze dell’industria della gioielleria e un’opportunità di formazione per studenti da tutto il mondo.Grazie ad una sinergia tra il Comune e IEG,, un calendario di eventi diffusi ispirati aldedicato alla Vicenza che rifiorisce, si reinventa e valorizza i propri spazi e talenti.