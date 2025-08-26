Vicenzaoro September al via con scenari, mercati e tendenze del gioiello made in Italy

(Teleborsa) - Torna anche quest'anno Vicenzaoro September
, il Salone b2b di Italian Exhibition Group
(IEG) dedicato al gioiello, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre, dall’Opening presso il Teatro Palladio.
Nella giornata di apertura la consueta presentazione del quadro congiunturale
del settore da parte del Club degli Orafi Italiani
e del Research Department di Intesa Sanpaolo
, con focus sull'internazionalizzazione e sulla spinta verso nuovi mercati. Sabato 6 la presentazione del rapporto "Il futuro delle rotte dell'export
: dati, tendenze e strumenti per internazionalizzazione", curato dal Club degli Orafi
insieme all'ICE Agenzia
. Da Londra a Pechino
il gioiello made in Italy è sempre alla conquista dei mercati esteri
. La Cina è il più grande mercato digitale del Pianeta con 850 milioni di acquirenti e 200 milioni di consumatori
con capacità di spesa medio-alta. Su questo tema, Sabato 6, Federorafi
organizza l’evento "Strategie e modelli di successo per il mondo della gioielleria in Cina". Sarà poi la volta del Regno Unito
, altro mercato per la gioielleria made in Italy: Confindustria Federorafi con il direttore generale Stefano De Pascale e la testata britannica Retail Jeweller daranno una panoramica su punti di forza e opportunità per la manifattura italiana.Cos’è il gioiello oggi? E quali le previsioni del design che verrà?
A rispondere sarà Trendvision Jewellery + Forecasting
, l’Osservatorio indipendente di Vicenzaoro by IEG, diretto da Paola De Luca. Sabato, quattro esperti si confronteranno sul significato che il gioiello oggi assume; domenica, Paola De Luca presenterà i contenuti principali del Trendbook 2027+ con le previsioni di stile.Scavia
, nome storico della gioielleria italiana con una tradizione centenaria, che parte da Valenza e arriva in via della Spiga a Milano, ripercorrerà la sua storia
fatta di coraggio ed innovazione nei ricordi di Fulvio Maria Scavia e del figlio Alessandro Maria nel talk di Assogemme "Forme Sapienti: Dialogo sulla creatività".
Ma si parlerà anche di intelligenza artificiale
e dell'aiuto che l’AI può dare al gioielliere, con Vincenzo Aucella
, vicepresidente vicario Federpreziosi Confcommercio nazionale, e con il business coach Mauro Mazzetto. Lunedì 8 Assocoral e Federpreziosi
, con l’Istituto Gemmologico Italiano
parleranno dell’unicità del cammeo
. Aucella, come presidente di Assocoral, interverrà domenica 7 con Vincenzo Giannotti, presidente del Distretto orafo campano, al talk “La sfida dell’identità: il gioiello campano tra cultura del territorio e innovazione”. Federpreziosi con il presidente nazionale Stefano Andreis torna a parlare ai gioiellieri, lunedì 8, nel retail talk “Storytelling per sempre. Dalla vetrina al cuore del cliente: storie che lasciano il segno”.L’Associazione Italiana Gemmologi
compie 40 anni le li festeggia a Vicenzaoro domenica 7 con una maratona di interventi
che coprono tutti gli aspetti professionali. L’evento è patrocinato da CIBJO, IGI e Assogemme.CIBJO
, la Confederazione mondiale della Gioielleria presieduta da Gaetano Cavalieri, in partnership con Confcommercio e Fondazione Mani Intelligenti e CAPAC
- Politecnico del Commercio e del Turismo fa nascere a Milano l’International Fine Jewellery Academy
: una risposta alle esigenze dell’industria della gioielleria e un’opportunità di formazione per studenti da tutto il mondo.
Grazie ad una sinergia tra il Comune e IEG, Vicenzaoro coinvolgerà la città con il VIOFF
, un calendario di eventi diffusi ispirati al "Golden Bloom"
dedicato alla Vicenza che rifiorisce, si reinventa e valorizza i propri spazi e talenti.