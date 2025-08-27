Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta debole per il Franco rosso crociato contro USD, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 0,8036.
Il quadro di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8059. Primo supporto individuato a 0,8013. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,8105.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)