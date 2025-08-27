Milano 11:43
42.518 -0,32%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:43
9.270 +0,05%
Francoforte 11:43
24.123 -0,12%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,3518. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,3454. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,3426, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```