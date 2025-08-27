CSG, contratto da 632 milioni di dollari con Esercito USA per impianto di munizioni

(Teleborsa) - Il gruppo ceco- presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - si è aggiudicata, tramite la controllata MSM North America, unper la progettazione, costruzione e messa in funzione del più avanzato impianto didi grosso calibro in Nord America.Il contratto per il Future Artillery Complex (FAC), che, è stato siglato nei giorni scorsi tra MSM North America e il Dipartimento della Difesa statunitense.Con un, l'impianto consentirà il caricamento di 36.000 colpi di artiglieria da 155 mm al mese, configurandosi come un pilastro fondamentale della prontezza difensiva degli Stati Uniti e degli alleati.Il gruppo, di proprietà dell'imprenditore ceco Michal Strnad, parla di "unin cui un progetto strategico per l'Esercito americano viene realizzato da una società di proprietà di undella difesa".