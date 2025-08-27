CSG, contratto da 632 milioni di dollari con Esercito USA per impianto di munizioni

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG)
- presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - si è aggiudicata, tramite la controllata MSM North America, un contratto con l'Esercito degli Stati Uniti
per la progettazione, costruzione e messa in funzione del più avanzato impianto di assemblaggio e caricamento di munizionamento
di grosso calibro in Nord America.
Il contratto per il Future Artillery Complex (FAC), che sorgerà presso l'Iowa Army Ammunition Plant
, è stato siglato nei giorni scorsi tra MSM North America e il Dipartimento della Difesa statunitense.
Con un valore totale che può arrivare a 632 milioni di dollari
, l'impianto consentirà il caricamento di 36.000 colpi di artiglieria da 155 mm al mese, configurandosi come un pilastro fondamentale della prontezza difensiva degli Stati Uniti e degli alleati.
Il gruppo, di proprietà dell'imprenditore ceco Michal Strnad, parla di "un caso unico
in cui un progetto strategico per l'Esercito americano viene realizzato da una società di proprietà di un gruppo industriale europeo
della difesa".