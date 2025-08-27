Milano 14:11
Eni continua il buyback e raggiunge il 4,45% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 18 e il 22 agosto 2025 complessivamente 3.316.453 azioni proprie (pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,0763 euro per azione, per un controvalore pari a 49.999.997,70 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 48.423.501 azioni proprie (pari all'1,54% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 680.047.902,67 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 140.033.828 azioni proprie pari al 4,45% del capitale sociale.

A Milano, intanto, la Società del Cane a sei zampe presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 15,21 euro.





