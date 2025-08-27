Eni continua il buyback e raggiunge il 4,45% del capitale sociale

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 18 e il 22 agosto 2025 complessivamente(pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,0763 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 48.423.501 azioni proprie (pari all'1,54% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 680.047.902,67 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 140.033.828 azioni proprie pari al 4,45% del capitale sociale.A Milano, intanto, lapresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 15,21 euro.