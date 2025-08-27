Germania, indice GFK settembre peggiora e scende -23,6 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia
dei consumatori tedeschi
anche nel mese di settembre 2025. L'indice GFK
, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -23,6 punti
, rispetto al -21,7 di agosto (rivisto da -21,5). Gli analisti stimavano un sentiment sostanzialmente stabile a -21,5 punti.
Peggiorano le aspettative sulla situazione economica
, con l'indicatore che scende di 7,2 punti a quota 2,7 punti. Cala di 0,9 punti l'indicatore sulla propensione all'acquisto
che si attesta a -10,1 punti. Quello sulle aspettative dei redditi
scende di 11,1 punti e si posiziona a 4,1 punti.