ICOP, Tar Liguria conferma la legittimità della gara per il nuovo molo Ravano a La Spezia

(Teleborsa) - Il, con sentenza n. 982/2025 del 22 agosto, ha respinto ilpresentato contro la gara indetta daper la realizzazione del nuovonel porto della Spezia che era stata aggiudicata a fine 2024 da, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, in raggruppamento d’impresa conI lavori per la realizzazione del Nuovo Terminal Ravano del, che prevede unadi lunghezza pari a 520 m circa in grado di consentire l’accosto e l’ormeggio a navi portacontenitori di ultima generazione di lunghezza fino a 400 metri, potranno quindi iniziare già nei prossimi mesi.ICOP, società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei nel settore delle fondazioni speciali e del microtunnelling, partecipa per una quota pari al 34% dei lavori aggiudicati, il cui importo complessivo è pari ache, alla luce dell’attuale sentenza, entreranno nel backlog del Gruppo.Il completamento dell’infrastruttura prevederà inoltre un secondo lotto di opere complementari del valore di, destinato principalmente all’allestimento dei