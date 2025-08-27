Milano
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 12.05
Indice GFK Germania in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 agosto 2025 - 09.00
Germania,
Indice GFK in settembre pari a -23,6 punti
, in calo rispetto al precedente -21,7 punti (la previsione era -21,5 punti).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
