Indice GFK Germania in settembre

Germania, Indice GFK in settembre pari a -23,6 punti, in calo rispetto al precedente -21,7 punti (la previsione era -21,5 punti).

