Inps, nel 2024 dimezzate uscite flessibili

Secondo quanto emerge dal Rendiconto sociale dell'Inps il calo è legato al crollo di Quota 103 dovuto prevalentemente al ricalcolo interamente contributivo con le pensioni liquidate con questa misura che sono passate da 23.249 a 1.154 e a quello di Opzione donna con il passaggio da 12.763 uscite nel 2023 a 4.794.





Un tema quello delle pensioni di strettissima attualità in scia alla prossima manovra ancora da mettere a terra. "Stiamo valutando di proporre che il Tfr fermo all'Inps, delle imprese sopra i 50 dipendenti, possa essere una rendita, per dare un ristoro e avere pensioni un po' più forti", ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon interpellato sulle misure in cantiere per la prossima legge di bilancio a margine di un evento Confagricoltura al Meeting di Rimini.







"Non escludiamo - ha aggiunto - di inserire in questo contesto anche la possibilità del long term care, sappiamo la sofferenza che c'è sulla sanità, avere anche questo sistema assicurativo potrebbe dare delle risposte importanti ai nostri pensionati". Quanto alle risorse necessarie per rafforzare la previdenza complementare, per Durigon "parliamo di sistema contributivo, se il Tfr va nella rendita non è più un esborso che fa l'Inps" quindi non dovrebbe avere un impatto importante sui conti pubblici.













(Teleborsa) - Nel 2024 le