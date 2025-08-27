Kohl's aumenta guidance sull'utile annuale nonostante calo vendite

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso ilterminato il 2 agosto 2025 con unnetto diminuito del 5,1% su base annua, attestandosi a 3,3 miliardi di dollari, con un calo del 4,2% del fatturato comparabile. Il margine lordo in percentuale sul fatturato netto è stato del 39,9%, con un aumento di 28 punti base.L'è stato di 153 milioni di dollari, pari a 1,35 dollari per azione, e l'utile netto rettificato di 64 milioni di dollari, pari a 0,56 dollari per azione rettificata. Questo dato si confronta con l'utile netto di 66 milioni di dollari, pari a 0,59 dollari per azione, dell'anno precedente."I risultati del secondo trimestre di Kohl's testimoniano iper il 2025 - ha commentato il- Ciò ha portato a risultati di vendita superiori alle nostre aspettative. Sebbene sia chiaro che queste iniziative stiano iniziando a trovare riscontro tra i nostri clienti, il nostro team rimane concentrato sul conseguimento di progressivi miglioramenti per il resto dell'anno, in un contesto economico difficile"."Oltre ai progressi registrati in termini di fatturato, abbiamo gestito l'attività con grande disciplina nel trimestre - ha aggiunto - Siamo, ottenendo solidi utili nel secondo trimestre".Kohl's ha2025. Ora prevede un utile per azione rettificato per il 2025 compreso tra 0,50 e 0,80 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 0,10-0,60 dollari. Si attende un fatturato netto in calo tra il 5% e il 6%.