Milano 26-ago
42.655 0,00%
Nasdaq 26-ago
23.525 +0,43%
Dow Jones 26-ago
45.418 +0,30%
Londra 26-ago
9.266 0,00%
Francoforte 26-ago
24.153 0,00%

La Borsa di Mumbai è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Mumbai è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per la Festa di Ganesh.
Condividi
```