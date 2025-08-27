Milano
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 07.46
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa di Mumbai è chiusa
La Borsa di Mumbai è chiusa
Calendar
,
Finanza
27 agosto 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per la Festa di Ganesh.
