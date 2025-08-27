Meeting di Rimini 2025: grande affluenza allo stand Acea tra ministri, visitatori e progetti innovativi

(Teleborsa) - Grande affluenza di pubblico allodal titolo "", organizzata dallaper l’amicizia fra i popoli. In migliaia hanno visitato l’area espositiva allestita per raccontare e mostrare i grandi progetti che il Gruppo sta portando avanti, sul fronte idrico e ambientale, e per valorizzare iniziative e percorsi, anche culturali.Ad attirare l’attenzione dei visitatori è stato il focus dedicato allae in particolare i, il primo dalle sembianze canine, il secondo umanoide, che supportano ogni giorno i tecnici al lavoro sulle reti elettriche e idriche.In tantissimi hanno anche provato iper scoprire le sorgenti del Peschiera e delle Capore. Di particolare interesse per il pubblico anche, inaugurata a luglio a Roma presso la sede di Piazzale Ostiense, per raccontare la storia e la cultura del Gruppo: un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività, abbia contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese.A visitare lo stand in questi giorni il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Agricoltura, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesioneil Vicepresidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea, il presidente della Regione Lazio, il presidente della Regione Liguria, il presidente della Regione LombardiaDurante il Meeting ACEA ha proposto la propria idea di futuro in cui laper la diffusione di una cultura che punti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nel consumo delle risorse, in particolare di quella idrica. Presentati anche i progetti strategici del Gruppo attualmente in corso: dalla seconda linea dell’acquedotto Peschiera, l’opera pubblica più importante in Italia dopo il Ponte sullo Stretto, al nuovo termovalorizzatore di Roma, che verrà realizzato in zona Santa Palomba."ACEA ha sempre anticipato le sfide tecnologiche. Il Gruppo sta potenziando reti, impianti e acquedotti. La vera sfida sarà. L’intelligenza artificiale e la robotica agiscono come enzima indispensabile per trasformare queste infrastrutture, penso alle reti idriche ed elettriche che ACEA gestisce da 116 anni, in sistemi intelligenti ed automatizzati. Per questo ci piace parlare di RoboticAI come un’unica realtà integrata", dichiaraChief Non Regulated Business Officer di ACEA e Amministratore Delegato e Direttore Generale di a.Quantum, società di ACEA dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche scalabili nei settori che rappresentano il core business del Gruppo come l’acqua, l’energia e l’ambiente.