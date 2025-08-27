New York: seduta molto difficile per J.M. Smucker

azienda che vende prodotti alimentari confezionati

J.M. Smucker

(Teleborsa) - A picco l', che presenta un pessimo -5,17%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 106,5 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 101,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 98,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)