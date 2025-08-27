OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out al 12,6%

Banca Ifis

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa dasu azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 27 agosto 2025 sono state presentate 291.412 richieste di adesioni alla. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 799.414 adesioni, pari alLa procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio,. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.