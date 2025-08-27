OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out al 12,6%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis
su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 27 agosto 2025 sono state presentate 291.412 richieste di adesioni alla procedura di sell-out
. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 799.414 adesioni, pari al 12,658361% dell'offerta
.
La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.