"Open Fiber la scelta che ti premia" nelle province di Como e Lecco

(Teleborsa) -è arrivata in diversi comuni delle province diFamiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, da oggi con una opportunità in più: vincere un buono regalo grazie all’iniziativaTutti gli utenti residenziali di Abbadia Lariana, Airuno, Albese con Cassano, Albiolo, Appiano Gentile, Barzanò, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bregnano, Brenna, Bulciago, Bulgarograsso, Calco, Canzo, Carimate, Cassago Brianza, Cassina Rizzardi, Garbagnate Monastero, Limido Comasco, Lurago Marinone, Merone, Montorfano, Mozzate, Olgiate Molgora, Orsenigo, Parlasco, Senna Comasco, Sirone, Suello, Tremezzina, Turate, Valbrona, Veniano, Vercurago, Viganò che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2026, infatti, potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in ununa gift card diIl termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 marzo 2026oggi disponibile nei 35 comuni sopraelencati raggiunge oltre 75.000 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della provincia di Como e di Lecco oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", affermaField Manager Coordinator di Open Fiber.