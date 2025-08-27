Piazza Affari: andamento negativo per Fineco

leader italiano nell'equity trading

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,05 Euro. Primo supporto visto a 18,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)