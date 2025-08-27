Milano 11:50
Piazza Affari: andamento negativo per Fineco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader italiano nell'equity trading, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Fineco subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,05 Euro. Primo supporto visto a 18,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,59.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
