Piazza Affari: andamento negativo per Fineco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader italiano nell'equity trading
, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Fineco
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,05 Euro. Primo supporto visto a 18,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)