Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio, con una flessione dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di Intesa Sanpaolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,509 Euro. Primo supporto visto a 5,379. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,332.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
