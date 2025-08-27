Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio
, con una flessione dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Intesa Sanpaolo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,509 Euro. Primo supporto visto a 5,379. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,332.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)