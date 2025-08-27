Williams-Sonoma alza previsioni di vendita annuali dopo secondo trimestre positivo

Williams-Sonoma

(Teleborsa) -, società statunitense che vende articoli per la casa, ha chiuso il(terminato il 3 agosto 2025) concomparabili del marchio in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, undi 328 milioni di dollari (con un margine operativo del 17,9%, +240 punti base) e undi 2,00 dollari (+19,8%)."Siamo orgogliosi di aver conseguito ottimi risultati nel secondo trimestre del 2025, con tutti i marchi che hanno nuovamente registrato compensi positivi - ha dichiarato la- Inoltre, abbiamo superato le stime di redditività con un margine operativo del 17,9% e un utile per azione di 2,00 dollari, con una crescita degli utili di quasi il +20%. Questa crescente sovraperformance è stata trainata da, e da una solida performance nei nostri canali retail ed e-commerce; e ci ha permesso di aumentare le nostre previsioni sui ricavi netti e di ribadire le nostre previsioni sulla bottom-line, nonostante la continua incertezza macroeconomica e il contesto tariffario".Williams-Sonoma hanetti per l'anno fiscale 2025: prevede ora ricavi netti annui compresi tra +0,5% e +3,5%, comprensivi dell'impatto della 53a settimana dell'anno fiscale 2024, con un aumento delle vendite annuali comparabili compreso tra il 2% e il 5%, rispetto alla precedente previsione di un aumento poco mosso o del 3%.