Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8004. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,805 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7985.
