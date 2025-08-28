Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.652,9 con primo supporto visto a 24.927,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.653,5.
