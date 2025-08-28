Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,33%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3768, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3836. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3746.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)