Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,33%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3768, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3836. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3746.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
