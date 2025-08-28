Aquafil, semestre in utile grazie a marginalità in crescita. Via libera a bond decennale da 50 milioni

(Teleborsa) - Aquafil, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha chiuso il primo semestre 2025 con un deciso miglioramento della redditività
, nonostante ricavi
in lieve flessione. I ricavi consolidati si sono attestati a 281,2 milioni di euro
(–2,4% a/a), ma l’Ebitda
è salito a 38,4 milioni
(+17,8%), con un margine al 13,6% contro l’11,3% del 2024. L’utile netto
è tornato positivo per 2,2 milioni, a fronte della perdita di 6,1 milioni dello scorso anno.
Determinanti la minore incidenza dei costi
delle materie prime
, le azioni di contenimento spese e il buon andamento dei polimeri e delle fibre per pavimentazione tessile negli Stati Uniti, in crescita a doppia cifra. Le vendite a marchio ECONYL
hanno raggiunto il 60,7% del fatturato fibre, superando il target fissato per l’anno.
La posizione finanziaria netta
al 30 giugno è pari a 218,7 milioni (213,5 milioni a fine 2024), con un rapporto PFN/Ebitda LTM migliorato a 3,21 volte da 4,98 di un anno prima. Gli investimenti del periodo ammontano a 11,2 milioni, destinati soprattutto a efficienza energetica, capacità produttiva e tecnologie di circolarità.
"Guardiamo con ottimismo al secondo semestre, forti dei risultati ottenuti e delle azioni strategiche intraprese, nonostante il panorama economico e geopolitico incerto. A questo proposito, possiamo riconfermare che attualmente dazi e tariffe imposti dagli Stati Uniti non hanno un impatto diretto sui nostri prodotti", ha commentato Giulio Bonazzi
, Amministratore Delegato di Aquafil.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario decennale
da 50 milioni di euro
, non convertibile, con tasso fisso del 6,05% e rimborso in cinque rate a partire dal 2031, destinato a investitori istituzionali via private placement. L’operazione, soggetta a legge inglese, punta a sostenere lo sviluppo e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.