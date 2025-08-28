Aquafil, semestre in utile grazie a marginalità in crescita. Via libera a bond decennale da 50 milioni

(Teleborsa) - Aquafil, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha chiuso il primo semestre 2025 con un deciso miglioramento della, nonostantein lieve flessione. I ricavi consolidati si sono attestati a(–2,4% a/a), ma l’è salito a(+17,8%), con un margine al 13,6% contro l’11,3% del 2024. L’è tornato positivo per 2,2 milioni, a fronte della perdita di 6,1 milioni dello scorso anno.Determinanti la minore incidenza deidelle, le azioni di contenimento spese e il buon andamento dei polimeri e delle fibre per pavimentazione tessile negli Stati Uniti, in crescita a doppia cifra. Le vendite a marchiohanno raggiunto il 60,7% del fatturato fibre, superando il target fissato per l’anno.Laal 30 giugno è pari a 218,7 milioni (213,5 milioni a fine 2024), con un rapporto PFN/Ebitda LTM migliorato a 3,21 volte da 4,98 di un anno prima. Gli investimenti del periodo ammontano a 11,2 milioni, destinati soprattutto a efficienza energetica, capacità produttiva e tecnologie di circolarità."Guardiamo con ottimismo al secondo semestre, forti dei risultati ottenuti e delle azioni strategiche intraprese, nonostante il panorama economico e geopolitico incerto. A questo proposito, possiamo riconfermare che attualmente dazi e tariffe imposti dagli Stati Uniti non hanno un impatto diretto sui nostri prodotti", ha commentato, Amministratore Delegato di Aquafil.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’emissione di unda, non convertibile, con tasso fisso del 6,05% e rimborso in cinque rate a partire dal 2031, destinato a investitori istituzionali via private placement. L’operazione, soggetta a legge inglese, punta a sostenere lo sviluppo e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.