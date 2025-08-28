Banche, Unimpresa: tassa su buyback va valutata con equilibrio

(Teleborsa) - Fa molto discutere l'ipotesi di tassare i buyback delle società quotate
, per chiedere alle banche un contributo sugli ampi profitti realizzati nel 2024, redistribuiti agli azionisti tramite l'acquisto di azioni proprie ed i dividendi (questi ultimi già tassati). Ma qual è la situazione negli altri Paesi? Chi tassa i buyback e quanto?
"Il dibattito sulla tassa sui buyback
deve essere affrontato con equilibrio e senza facili slogan
. Non si tratta di demonizzare uno strumento legittimo di gestione finanziaria, ma di comprendere se e in che misura i riacquisti di azioni proprie sottraggano risorse agli investimenti e alla crescita", osserva Giuseppe Spadafora
, vicepresidente di Unimpresa, aggiungendo "gli esempi internazionali ci insegnano che non esiste un modello unico
: gli Stati Uniti hanno scelto un prelievo leggero e diffuso, la Francia un’imposta più severa e selettiva, mentre altri Paesi, come i Paesi Bassi, hanno fatto marcia indietro per non compromettere l’attrattività dei propri mercati".
Secondo una analisi condotta dal Centro studi di Unimpresa
, la Francia
ha il livello più alto di tassazione sui buyback delle società quotate, con una imposizione fiscale pari all’8%
sui riacquisti azioni delle grandi imprese con fatturato superiore al miliardi di euro. La ratio è selettiva: colpire le operazioni che hanno un impatto diretto sul valore distribuito agli azionisti, senza gravare su altri strumenti di gestione finanziaria.
Negli Stati Uniti
è in vigore dal 2023 un prelievo dell’1% sul valore di mercato dei riacquisti
di azioni proprie da parte delle società quotate, con alcune eccezioni per riorganizzazioni aziendali e piani incentivanti per i dipendenti. La logica è chiara: scoraggiare l’uso eccessivo di questa pratica, favorendo piuttosto la destinazione degli utili a investimenti o aumenti salariali. Il meccanismo prevede anche una regola di compensazione che tiene conto delle nuove azioni emesse nello stesso periodo, per evitare di colpire indiscriminatamente la gestione ordinaria del capitale.
Imvece, i Paesi Bassi hanno revocato
la proposta di una ritenuta del 15%
introdotta nel 2023. Alla base della marcia indietro c’è stata la preoccupazione di danneggiare l’attrattività del mercato finanziario nazionale e di spingere le imprese verso piazze concorrenti.
Quanto al resto d'Europa, iI Spagna
è attiva una tassa sulle transazioni finanziarie dello 0,2%
che non si applica ai riacquisti destinati a riduzioni di capitale o piani azionari. Un caso particolare è l’Irlanda
, dove si applica un’imposta di bollo dell’1%
su tutti i trasferimenti di azioni, inclusi i riacquisti. Nessuna misura
specifica è presente in Germania
, dove valgono le regole generali, mentre in Irlanda i riacquisti restano soggetti all’imposta di bollo dell’1%. In Italia i buyback rientrano nella Tobin tax
, con aliquote tra lo 0,1% e lo 0,2%, ma restano esclusi i riacquisti finalizzati all’annullamento
delle azioni. Ciò significa che, in linea di principio, i buyback destinati all’annullamento non scontano la Tobin tax, mentre gli altri riacquisti, come quelli finalizzati a piani di stock option, vi rientrano.
Secondo gli analisti del Centro studi di Unimpresa, l’Italia potrebbe adottare diverse strade
:
il modello statunitense
, con un’imposta percentuale sul valore di mercato dei buyback, semplice da calcolare e dal gettito prevedibile, ma che richiede di stabilire soglie minime e meccanismi di compensazione per non penalizzare le piccole operazioni; il modello francese
, che colpisce solo i buyback con riduzione del capitale, in linea con l’attuale esclusione prevista dalla Tobin tax; un prelievo aggiuntivo sulle transazioni finanziarie
, che però rischierebbe di creare sovrapposizioni e doppie imposizioni.