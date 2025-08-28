Banche, Unimpresa: tassa su buyback va valutata con equilibrio

(Teleborsa) -, per chiedere alle banche un contributo sugli ampi profitti realizzati nel 2024, redistribuiti agli azionisti tramite l'acquisto di azioni proprie ed i dividendi (questi ultimi già tassati). Ma qual è la situazione negli altri Paesi?"Ildeve essere. Non si tratta di demonizzare uno strumento legittimo di gestione finanziaria, ma di comprendere se e in che misura i riacquisti di azioni proprie sottraggano risorse agli investimenti e alla crescita", osserva, vicepresidente di Unimpresa, aggiungendo "gli esempi internazionali ci insegnano che: gli Stati Uniti hanno scelto un prelievo leggero e diffuso, la Francia un’imposta più severa e selettiva, mentre altri Paesi, come i Paesi Bassi, hanno fatto marcia indietro per non compromettere l’attrattività dei propri mercati".Secondo una analisi condotta dal, laha il livello più alto di tassazione sui buyback delle società quotate, con unasui riacquisti azioni delle grandi imprese con fatturato superiore al miliardi di euro. La ratio è selettiva: colpire le operazioni che hanno un impatto diretto sul valore distribuito agli azionisti, senza gravare su altri strumenti di gestione finanziaria.Negliè in vigore dal 2023 undi azioni proprie da parte delle società quotate, con alcune eccezioni per riorganizzazioni aziendali e piani incentivanti per i dipendenti. La logica è chiara: scoraggiare l’uso eccessivo di questa pratica, favorendo piuttosto la destinazione degli utili a investimenti o aumenti salariali. Il meccanismo prevede anche una regola di compensazione che tiene conto delle nuove azioni emesse nello stesso periodo, per evitare di colpire indiscriminatamente la gestione ordinaria del capitale.Imvece, ila proposta di unaintrodotta nel 2023. Alla base della marcia indietro c’è stata la preoccupazione di danneggiare l’attrattività del mercato finanziario nazionale e di spingere le imprese verso piazze concorrenti.Quanto al resto d'Europa, iIè attiva unache non si applica ai riacquisti destinati a riduzioni di capitale o piani azionari. Un caso particolare è l’, dove si applicasu tutti i trasferimenti di azioni, inclusi i riacquisti.specifica è presente, dove valgono le regole generali, mentre in Irlanda i riacquisti restano soggetti all’imposta di bollo dell’1%., con aliquote tra lo 0,1% e lo 0,2%, ma restanodelle azioni. Ciò significa che, in linea di principio, i buyback destinati all’annullamento non scontano la Tobin tax, mentre gli altri riacquisti, come quelli finalizzati a piani di stock option, vi rientrano.Secondo gli analisti del Centro studi di Unimpresa,il, con un’imposta percentuale sul valore di mercato dei buyback, semplice da calcolare e dal gettito prevedibile, ma che richiede di stabilire soglie minime e meccanismi di compensazione per non penalizzare le piccole operazioni; il, che colpisce solo i buyback con riduzione del capitale, in linea con l’attuale esclusione prevista dalla Tobin tax;, che però rischierebbe di creare sovrapposizioni e doppie imposizioni.