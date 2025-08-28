BCE: contesto incerto, mantiene piena opzionalità per future decisioni tassi

(Teleborsa) -che caratterizza l'economia ed il contesto internazionale ed i rischi di ampi shock inflazionistici in entrambe le direzioni, il Consiglio direttivo dellaha ritenuto adeguatoper le riunioni future e dimostrandosi flessibile per reagire rapidamente a shock di ampia portata, se necessario.E' quanto emerge dai, quando per la prima volta in dodici mesi l'Istituto di Francoforte ha mantenuto i tassi d'interesse stabili al 2%. "Tutti i membri - si legge nelle Minutes - hanno sostenuto la proposta avanzata dal signor Lane di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della BCE.di riferimento durante la riunione in corso".Durante la riunione, sebbene sia stato espresso il parere che le condizioni attuali sarebbero coerenti con un ulteriore taglio dei tassi, a causa dei crescenti rischi al ribasso per la produzione e l'inflazione,di inflazione in entrambe le direzioni ed in un'ampia gamma di scenari plausibili. Nel complesso, al momento, l'attesa di ulteriori informazioni e la risoluzione di alcune incertezze presentano un elevato valore opzionale., soprattutto a causa delle, ma anche degli. Tale incertezza potrebbe anche giustificare il mantenimento invariato dei tassi di interesse. In particolare, il mantenimento dei tassi di riferimento ai livelli attuali consentirebbe dil'evoluzione dei negoziati commerciali e le conseguenze di un eventuale esito finale sull'andamento dei tassi di interesse. Inoltre, consentirebbedei tassi di interesse e di valutare ulteriori informazioni in arrivo. Tutto ciò dovrebbe facilitare,di come l'economia stia rispondendo alle attuali sfide, anche in relazione alle forze contrastanti che attualmente oscurano i segnali dei dati, e delle implicazioni che ciò comporta per le prospettive.Lasi legge nei verbali - dovrebbeed apparire deliberatamente poco informativa sulle future decisioni sui tassi di interesse. I membri hanno dunque ribadito la determinazione del Consiglio direttivo a garantire una stabilizzazione dell'inflazione sull'obiettivo del 2% nel medio termine ed a seguire un approccio basato sui dati per determinare l'orientamento appropriato della politica monetaria,Allo stesso tempo, essendo il ciclo disinflazionistico sostanzialmente concluso, ladalla velocità con cui i tassi di interesse avrebbero dovuto essere normalizzati, nell'ambito di una campagna di riduzione dei tassi,, alla luce delle prospettive economiche e delle incertezze prevalenti. Ciò richiede una dipendenza delle decisioni dai come i dati influenzano le prospettive a medio termine, piuttosto che una reazione eccessiva ai singoli dati.