Milano 9:31
42.631 +0,67%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:31
9.259 +0,03%
24.160 +0,47%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,23%)

Ibex 35 prende il via a 15.055,6 Euro

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,23%, a quota 15.055,6 in apertura.
