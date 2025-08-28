Milano 9:31
42.631 +0,67%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:31
9.259 +0,03%
24.160 +0,47%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,02%

Il FTSE MIB esordisce a 42.359,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,02%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,02%, dopo aver aperto a 42.359,82 punti.
Condividi
```