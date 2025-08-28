Milano
27-ago
42.349
0,00%
Nasdaq
27-ago
23.566
+0,17%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
27-ago
9.256
0,00%
Francoforte
27-ago
24.046
0,00%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 06.31
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo avanza dello 0,50% alle 04:50
Borsa: Tokyo avanza dello 0,50% alle 04:50
Il Nikkei 225 scambia a 42.731,74 punti
In breve
,
Finanza
28 agosto 2025 - 04.50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,50%, con 42.731,74 punti alle 04:50.
