Milano 9:32
42.642 +0,69%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:32
9.257 +0,02%
24.157 +0,46%

Borsa: Tokyo avanza dello 0,65% alle 08:20

Il Nikkei 225 scambia a 42.794,55 punti

Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,65%, con 42.794,55 punti alle 08:20.
