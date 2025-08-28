Milano 15:39
42.434 +0,20%
Nasdaq 15:39
23.660 +0,40%
Dow Jones 15:39
45.511 -0,12%
Londra 15:39
9.214 -0,45%
Francoforte 15:38
24.064 +0,07%

ERG, upgrade a Buy da Bank of America con proposta unica da "yieldco"

Energia, Finanza, Consensus
ERG, upgrade a Buy da Bank of America con proposta unica da "yieldco"
(Teleborsa) - Bank of America ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un target price di 23 euro per azione (+18%).

L'upgrade arriva all'interno di un report sul settore europeo, dove viene sottolineata "la proposta esclusiva dell'azienda, caratterizzata da un basso indebitamento e da un reddito più elevato, presenta un profilo "yieldco" che gli investitori dovrebbero trovare interessante con il calo dei tassi europei. Inoltre, il profilo di crescita è ora quotato a un prezzo interessante e dovrebbe beneficiare della ripresa delle risorse eoliche fino al 2026, piuttosto che della crescita degli asset e/o dei guadagni derivanti dalla rotazione degli asset.

In generale, il sentiment per le energie rinnovabili europee è migliorato, dopo essersi rivelato un investimento doloroso per molti investitori negli ultimi anni. I pure player hanno sovra-performato il settore di oltre 27 punti percentuali dall'annuncio dei dazi statunitensi.

Bank of America ritiene che il mercato stia pagando troppo per gli asset e la pipeline di Acciona Energia (downgrade a Underperform) ed EDPR (Underperform confermato), o sottostimando le passività. Un indebitamento troppo elevato e l'assenza di un chiaro miglioramento dei fondamentali del settore continuano a limitare il profilo di crescita, con un'elevata dipendenza dalle rotazioni degli asset. Sebbene un'uscita da parte di una delle due società madri, Acciona o EDP, rappresenti un rischio (entrambi i management mantengono aperte tutte le opzioni), ciò è improbabile, vista la recente ripresa del prezzo delle azioni. Rating "Underperform" anche per Orsted, con l'imminente aumento di capitale che rappresenta un ostacolo nel breve termine.

La banca d'affari statunitense continua a privilegiare Grenergy (Buy confermato) come prima scelta, in base alla sua eccellente esecuzione e al potenziale di maggiori ambizioni (guidance conservativa), nonché a un interessante contesto tematico nello storage, sempre più richiesto in Europa e oltre. Tra le altre cose, ritiene che il rapporto rischio-rendimento sia incerto per Solaria, con buone aspettative sui data center (downgrade a Neutral).
Condividi
```