ERG, upgrade a Buy da Bank of America con proposta unica da "yieldco"

(Teleborsa) - Bank of America
ha migliorato a "Buy
" la raccomandazione
su ERG
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un target price
di 23 euro
per azione (+18%).
L'upgrade arriva all'interno di un report sul settore europeo, dove viene sottolineata "la proposta esclusiva dell'azienda, caratterizzata da un basso indebitamento e da un reddito più elevato, presenta un profilo "yieldco" che gli investitori dovrebbero trovare interessante
con il calo dei tassi europei. Inoltre, il profilo di crescita è ora quotato a un prezzo interessante e dovrebbe beneficiare della ripresa delle risorse eoliche fino al 2026, piuttosto che della crescita degli asset e/o dei guadagni derivanti dalla rotazione degli asset.
In generale, il sentiment per le energie rinnovabili europee è migliorato
, dopo essersi rivelato un investimento doloroso per molti investitori negli ultimi anni. I pure player hanno sovra-performato il settore di oltre 27 punti percentuali dall'annuncio dei dazi statunitensi.
Bank of America ritiene che il mercato stia pagando troppo
per gli asset e la pipeline di Acciona Energia
(downgrade a Underperform) ed EDPR
(Underperform confermato), o sottostimando le passività. Un indebitamento troppo elevato e l'assenza di un chiaro miglioramento dei fondamentali del settore continuano a limitare il profilo di crescita, con un'elevata dipendenza dalle rotazioni degli asset. Sebbene un'uscita da parte di una delle due società madri, Acciona
o EDP
, rappresenti un rischio (entrambi i management mantengono aperte tutte le opzioni), ciò è improbabile, vista la recente ripresa del prezzo delle azioni. Rating "Underperform" anche per Orsted
, con l'imminente aumento di capitale che rappresenta un ostacolo nel breve termine.
La banca d'affari statunitense continua a privilegiare Grenergy
(Buy confermato) come prima scelta
, in base alla sua eccellente esecuzione e al potenziale di maggiori ambizioni (guidance conservativa), nonché a un interessante contesto tematico nello storage, sempre più richiesto in Europa e oltre. Tra le altre cose, ritiene che il rapporto rischio-rendimento sia incerto per Solaria
, con buone aspettative sui data center (downgrade a Neutral).