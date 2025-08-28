ERG, upgrade a Buy da Bank of America con proposta unica da "yieldco"

Bank of America

(Teleborsa) -ha migliorato a "" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con undiper azione (+18%).L'upgrade arriva all'interno di un report sul settore europeo, dove viene sottolineata "la proposta esclusiva dell'azienda, caratterizzata da un basso indebitamento e da un reddito più elevato, presenta uncon il calo dei tassi europei. Inoltre, il profilo di crescita è ora quotato a un prezzo interessante e dovrebbe beneficiare della ripresa delle risorse eoliche fino al 2026, piuttosto che della crescita degli asset e/o dei guadagni derivanti dalla rotazione degli asset.In generale, il, dopo essersi rivelato un investimento doloroso per molti investitori negli ultimi anni. I pure player hanno sovra-performato il settore di oltre 27 punti percentuali dall'annuncio dei dazi statunitensi.Bank of America ritiene che ilper gli asset e la pipeline di(downgrade a Underperform) ed(Underperform confermato), o sottostimando le passività. Un indebitamento troppo elevato e l'assenza di un chiaro miglioramento dei fondamentali del settore continuano a limitare il profilo di crescita, con un'elevata dipendenza dalle rotazioni degli asset. Sebbene un'uscita da parte di una delle due società madri,, rappresenti un rischio (entrambi i management mantengono aperte tutte le opzioni), ciò è improbabile, vista la recente ripresa del prezzo delle azioni. Rating "Underperform" anche per, con l'imminente aumento di capitale che rappresenta un ostacolo nel breve termine.La banca d'affari statunitense continua a privilegiare(Buy confermato) come, in base alla sua eccellente esecuzione e al potenziale di maggiori ambizioni (guidance conservativa), nonché a un interessante contesto tematico nello storage, sempre più richiesto in Europa e oltre. Tra le altre cose, ritiene che il rapporto rischio-rendimento sia incerto per, con buone aspettative sui data center (downgrade a Neutral).