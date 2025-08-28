Milano 14:52
42.492 +0,34%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:52
9.228 -0,29%
Francoforte 14:52
24.081 +0,14%

Francoforte: movimento negativo per Scout24

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono Scout24, che passa di mano con un calo del 2,39%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Scout24 rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Scout24 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 109 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 112,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 107,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
