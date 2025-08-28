Francoforte: movimento negativo per Scout24

(Teleborsa) - Sottotono Scout24
, che passa di mano con un calo del 2,39%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Scout24
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Scout24
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 109 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 112,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 107,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)