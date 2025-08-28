Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 18:42
23.678 +0,48%
Dow Jones 18:42
45.601 +0,08%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Inps avvia procedura per assunzione 403 ispettori vigilanza

Economia
Inps avvia procedura per assunzione 403 ispettori vigilanza
(Teleborsa) - L’INPS informa che, a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata autorizzata l’assunzione di 403 nuovi ispettori di vigilanza a tempo indeterminato.
L’iniziativa, prevista dal decreto-legge Agricoltura consente di rafforzare in modo significativo l’organico dell’Istituto e di avviare il relativo processo di selezione, che sarà espletato in forma congiunta con INAIL, spiega l'Istituto in una nota.

I nuovi ispettori avranno il compito di:? ?potenziare le attività di contrasto alle irregolarità nel mondo del lavoro; ?supportare la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al lavoro sommerso; ?contribuire al controllo e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

L’INPS sottolinea come tale provvedimento costituisca un passo concreto per migliorare la capacità di tutela dei lavoratori e garantire maggiore trasparenza ed equità nei rapporti di lavoro.
Condividi
```