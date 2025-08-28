La Cina accelera sui chip AI per ridurre la dipendenza da Nvidia

(Teleborsa) - Ipuntano a, affrettandosi a ridurre la dipendenza daLo riporta il Financial Times.Huawei punta ad avviare la produzione in uno stabilimento dedicato allaentro la fine dell'anno, con l'apertura di altri due stabilimenti nel 2026, ha affermato il quotidiano citando fonti vicine alla questione. Gli impianti sono progettati specificamente per, ma la loro proprietà rimane poco chiara. Huawei ha dichiarato al Financial Times di non avere piani per impianti propri.La produzione combinata deipotrebbe superare l'attuale capacità produttiva di linee simili presso il principale produttore di chip cinese, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ha affermato il Financial Times. SMIC, a sua volta,, sostenendo lo sviluppo di processori in grado di competere con l’H20 di Nvidia, progettato appositamente per il mercato cinese ma visto con sospetto dalle autorità di Pechino per motivi di sicurezza.Secondo quanto riferito da Reuters,, nonostante le difficoltà legate alle restrizioni statunitensi.