La Cina accelera sui chip AI per ridurre la dipendenza da Nvidia

(Teleborsa) - I produttori di chip cinesi
puntano a triplicare la produzione nazionale di chip per l'intelligenza artificiale entro il 2026
, affrettandosi a ridurre la dipendenza da Nvidia.
Lo riporta il Financial Times.
Huawei punta ad avviare la produzione in uno stabilimento dedicato alla produzione di chip per l'intelligenza artificiale
entro la fine dell'anno, con l'apertura di altri due stabilimenti nel 2026, ha affermato il quotidiano citando fonti vicine alla questione. Gli impianti sono progettati specificamente per supportare Huawei
, ma la loro proprietà rimane poco chiara. Huawei ha dichiarato al Financial Times di non avere piani per impianti propri.
La produzione combinata dei tre potenziali impianti
potrebbe superare l'attuale capacità produttiva di linee simili presso il principale produttore di chip cinese, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ha affermato il Financial Times. SMIC, a sua volta, punta a raddoppiare nel 2026 la produzione di chip a 7 nanometri, con Huawei come cliente principale
.Pechino sta spingendo per rafforzare la filiera nazionale
, sostenendo lo sviluppo di processori in grado di competere con l’H20 di Nvidia, progettato appositamente per il mercato cinese ma visto con sospetto dalle autorità di Pechino per motivi di sicurezza.
Secondo quanto riferito da Reuters, Huawei conta di avviare la produzione in serie del suo chip AI più avanzato nel primo trimestre del 2025
, nonostante le difficoltà legate alle restrizioni statunitensi.