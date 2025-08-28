Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 21:26
23.712 +0,62%
Dow Jones 21:26
45.633 +0,15%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: rosso per Cintas Corporation

Rosso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che sta segnando un calo del 2,62%.
