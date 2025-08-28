Oltre 370 milioni in prestiti per studiare: +15% in un anno

(Teleborsa) - Mancano poche settimane al suono della campanella, ma g. Le associazioni dei consumatori hanno denunciato aumenti che, in alcuni casi,per far fronte ai costi di istruzione. Secondo le stime elaborate da, negli ultimi 12 mesiin prestiti personali per pagare le spese legate a scuola, università e formazione, valore in"Studiare ha un costo che può diventare significativo soprattutto per chi deve affrontare un percorso universitario o post-laurea.perché danno ai consumatori la possibilità di pianificare la spesa in modo consapevole, facendola pesare il meno possibile sul budget mensile, ma senza dovervi rinunciare", spiegano gli esperti di Facile.it.Dall’analisi di un campione di oltre 750.000 richieste raccolte da Facile.it e Prestiti.it, si scopre che, nell’ultimo anno, chi ha presentato domanda di finanziamento per coprire i costi legati allo studioChi ha presentato domanda per questo tipo di finanziamento aveva, all’atto della firma,ma. Va fatto notare anche che l’età di chi cerca di ottenere un finanziamento per lo studio è nettamente inferiore rispetto a quella di chi ha presentato domanda di prestito per altre finalità (43 anni e mezzo)."Il fatto che ianche attraverso un prestito personale può essere letto positivamente; da un lato significa che le nuove generazioni non sono disposte a rinunciare alla propria formazione, dall’altro è sinonimo di una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dal settore del credito al consumo", spiegano da Facile.it.Altro dato significativo è legato al sesso del richiedente; i, tanto è vero che, nell’ultimo anno, quasi 1 domanda su 2 di prestito per lo studio faceva capo al campione femminile (45%). Valore estremamente elevato se si considera che, guardando alla totalità di domande per prestiti personali, più del 70% delle richieste vengono presentate degli uomini."Una percentuale così alta di richiedenti donne," spiegano ancora da Facile.it "non è legata solo al fatto che si pensi all’istruzione dei figli, ma anche al fatto chead esempio, per rientrare nel modo del lavoro con ancora più qualifiche dopo una maternità".