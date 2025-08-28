OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out al 15,58%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis
su azioni ordinarie illimity Bank
, risulta che oggi 28 agosto 2025 sono state presentate 185.042 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 984.456 adesioni, pari al 15,588418%
dell'offerta.
La procedura di sell-out
, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.