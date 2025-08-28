OPS MPS su Mediobanca, adesioni balzano al 27,06%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 28 agosto 2025 sono state presentate 63.477.095 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 225.514.164, pari al 27,0634%
delle azioni oggetto dell'offerta (o al 26,5480% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta
è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.