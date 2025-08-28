Piazza Affari: andamento rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di prodotti cosmetici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Intercos
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,04 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)