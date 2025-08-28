Milano 14:54
Piazza Affari: andamento rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di prodotti cosmetici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Intercos mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,04 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,9.

